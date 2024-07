Gatteo, domani sera alla corte del Castello “Fat Jazz” con Campitelli

Domani sera alle ore 21.30 nella corte del Castello Malatestiano di Gatteo il quarto appuntamento con la rassegna Elsinore – Attori al castello sarà con Denis Campitelli che ci presenterà lo spettacolo “Fat Jazz”, storie brevi, ambientate nella Romagna di oggi, scritte da Giovanni Nadiani, raccontate e interpretate come un assolo jazz da Denis Campitelli.

Un’antropologia mutante raccontata in lingua italiana e in dialetto. Personaggi di mezza età della provincia romagnola, spaesati nel presente tele-pubblicitario, dove si mastica l’anglo-italiano come un chewing-gum. Un mondo illuso da luccicanti promesse di felicità, immerso in un abbandono sconsolato. Nadiani, poeta dell’oralità, osservava questa sofferta contemporaneità raccontandola con il filtro di un’ironia amara, a tratti davvero comica, com’è tipico del linguaggio dialettale.

Denis Campitelli (Cesena, 1976) si forma nella Bottega del Teatro di Franco Mescolini e dal 2009 collabora con Teatro Due Mondi e Teatro Patalò.

Oltre che a teatro, è apprezzato attore cinematografico: nel 2015 debutta in TV come coprotagonista di un film per la Rai dal titolo: “Una casa nel cuore” con Cristiana Capotondi e partecipa al secondo film di Marco Pontecorvo: “Tempo instabile con probabili schiarite” con Luca Zingaretti, Carolina Crescentini e John Turturro. Da allora diverse sono le incursioni nel mondo del cinema e della TV: “Loro 1” (2018) di Paolo Sorrentino, “Scomparsa” (2017) di Fabrizio Costa, “Nero a Metà” (2019) di Marco Pontecorvo.

Dalla passione per la lingua della sua terra inizia a scrivere spettacoli in romagnolo, diventando anche autore di “La rumagna l’è fata”, “Barba e Capelli”, “Caruzìr” (2016), “Il Primo Secondo” (2017), “Ultima Fermata” (2018), “A Trebbo con Shakespeare” (2018), “Purbiòn di Romagna” (2018). Il dialetto lo porta a contatto con i testi dei poeti romagnoli come Tonino Guerra e Raffaello Baldini, fino alla realizzazione dello spettacolo “Fat Jazz”, che cuce insieme le poesie e le prose dell’autore nativo di Cotignola Giovanni Nadiani.