Gatteo. Derapate e manovre folli nelle rotonde: la Polizia Locale ferma il pirata e gli ritira la patente

Proiettava l’auto in derapata lungo le rotatorie del paese, facendo stridere le gomme tra le proteste e il timore dei residenti. Dopo settimane di segnalazioni da parte dei cittadini, la Polizia Locale di Gatteo ha finalmente messo un freno alle pericolose evoluzioni di una BMW grigia, intercettata proprio durante una delle sue manovre azzardate.

L’episodio decisivo si è verificato venerdì mattina, verso le 8.30. Una pattuglia in servizio di controllo sulla via Nazionale Adriatica ha sentito l’inconfondibile rumore di pneumatici sull’asfalto provenire dalla vicina rotatoria Italia. Gli agenti si sono trovati davanti proprio il veicolo cercato, impegnato a derapare prima di imboccare la strada verso Cesenatico.

A quel punto le forze dell’ordine hanno intimato subito l’alt all’automobilista, che si è fermato poco più avanti. Al volante c’era un quarantottenne italiano residente a Cesenatico, sorpreso peraltro a viaggiare senza la cintura di sicurezza allacciata. Oltre alla contravvione prevista dal Codice della strada per la mancata cintura, per l’uomo è scattata immediatamente la sospensione della patente per sette giorni, mettendo così fine a una condotta che da tempo preoccupava l’intera comunità.