Gatteo, Denis Campitelli al Castello Malatestiano con “Barba e Capelli”

Giovedì 30 luglio il Castello Malatestiano di Gatteo cala il sipario sulla nona edizione di Elsinore – Attori al Castello, la rassegna curata dall’Associazione Sillaba e promossa dal Comune di Gatteo. Chiude il cartellone Denis Campitelli con “Barba e capelli”. Una lampada, una vecchia poltrona da barbiere, una mantella e un asciugamano. Dal semi buio appare un uomo, un barbiere. La sua arte non è solo fare miracoli con forbici e rasoio, ma anche intrattenere i diversi clienti che frequentano la sua bottega con bizzarre dissertazioni sulla politica, l’amore, la natura, l’attualità. La sua lingua è il romagnolo di oggi, un misto di dialetto e italiano. La barberia diventa il suo rifugio, il luogo da dove parla al mondo, e lui stesso diventa il termometro delle inquietudini e delle passioni di una piccola comunità.

La bottega, i clienti, gli oggetti, le musiche, tutto ciò che compone la barberia pare appartenere a un universo sospeso, ora reale ora immaginario. Gianpiero Cimatti, barbiere, incarna una generazione che ha lottato per cambiare il mondo. Ora che i combattenti di una volta sono tutti rassegnati a una vita di routine e di indifferenza, Gianpiero non vuole rinunciare ai suoi sogni, non tradisce i suoi credo. Dalla sua piccola bottega, anima, invoca e incita a una grande rivoluzione...

Con questo appuntamento si chiude un’edizione che, dal 17 giugno al 30 luglio, ha portato nell’arena del Castello Malatestiano sette serate di teatro, narrazione, comicità e pensiero critico: da Roberto Mercadini con “Animali umani” a Marina Massironi con “Ma che razza di Otello”, da Alessandro Ciacci in “Fricassea” a Ugo Dighero con “Lu Santo Jullare Francesco”, da Cathy La Torre in “Tutte le volte che le donne” al San Costanzo Show con “Cavalli... anzi no! Somari di battaglia”, fino al monologo conclusivo di Denis Campitelli.

«Anche quest’anno – sottolinea Stefania Bolognesi, assessora alla Cultura – la rassegna Elsinore – attori al Castello ha riscosso un grande successo di pubblico. Il cartellone proposto, importante e sotto il segno della varietà, ha saputo richiamare pubblici diversi che hanno avuto modo di apprezzare un’esperienza capace di tenere insieme la narrazione, la comicità e la lingua viva del nostro territorio, portando all’attenzione delle platee anche temi di stringente attualità, dalle figure femminili dimenticate dalla storia alla riflessione sulla natura umana. Nove edizioni confermano che Elsinore è ormai un appuntamento consolidato nell’estate culturale del nostro territorio, capace di portare grandi nomi del teatro nazionale nella cornice del Castello Malatestiano senza mai perdere la propria identità.»

Gli spettacoli iniziano alle 21.30. Biglietti disponibili su liveticket.it: intero 18 euro, ridotto 10 euro per Under 16 e residenti nel Comune di Gatteo. Informazioni: Associazione Sillaba, tel. 370 368 5093, spettatore@sillaba.org.

Info: Biblioteca Comunale “G. Ceccarelli” — tel. 0541 932377 — biblioteca@comune.gatteo.fc.it