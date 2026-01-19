Gatteo. Corso gratuito di fumetti manga per ragazze e ragazzi

Si apriranno martedì 20 gennaio le iscrizioni a “Manga Lab – Disegna il tuo mondo!”, il corso di fumetto manga rivolto a ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, promosso dal Comune di Gatteo presso la Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” in collaborazione con l’Associazione Barbablù. Il laboratorio, gratuito e a posti limitati, è pensato per offrire ai partecipanti un primo approccio strutturato al disegno manga, stimolando creatività, immaginazione e capacità espressive attraverso il linguaggio del fumetto. Proprio per il numero contenuto di posti disponibili, è richiesta la prenotazione obbligatoria, sarà data precedenza ai residenti.

Il corso si articolerà in 7 incontri, che si svolgeranno ogni martedì pomeriggio a partire dal 3 febbraio, dalle ore 16.30, presso la biblioteca. Durante il percorso, i ragazzi avranno l’opportunità di imparare le basi del disegno manga, sviluppare personaggi e storie originali e confrontarsi con coetanei che condividono la stessa passione.

Informazioni e iscrizioni: Biblioteca comunale “G. Ceccarelli” tel. 0541 932377