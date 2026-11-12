Gatteo, cavalcaferrovia sulla Bretella del Rubicone: i lavori finiranno in primavera

Proseguono i lavori di adeguamento del cavalcaferrovia sulla Bretella del Rubicone, nel territorio di Gatteo. Il cantiere, avviato in estate, rappresenta l’ultimo grande intervento di completamento della bretella che mette in connessione la via Emilia e il casello autostradale Valle del Rubicone lungo la SP14.
In questa fase le lavorazioni sono concentrate sulla realizzazione dei pali di fondazione necessari all’ampliamento del ponte. Il prossimo passaggio è previsto per la fine di novembre, quando saranno effettuate le prove di carico sulle fondazioni, indispensabili per verificarne la capacità portante e procedere con le successive lavorazioni strutturali. Una volta completate le verifiche, il cantiere proseguirà con la realizzazione delle pile e delle spalle in elevazione, nell’ambito degli interventi di consolidamento e adeguamento sismico della struttura. Nel corso del nuovo anno saranno quindi realizzati gli appoggi e si procederà con il varo delle nuove travi laterali, necessarie per ampliare l’impalcato del cavalcaferrovia. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori, comprensiva delle operazioni di collaudo, nella tarda primavera del 2027.