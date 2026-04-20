Gatteo, cavalcaferrovia lungo la Sp14: affidati i lavori per l’adeguamento

La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato la procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento del cavalcaferrovia lungo la SP14 “Bretella del Rubicone”.

L’infrastruttura si colloca sulla bretella di collegamento tra la S.S. 9 “Via Emilia” (località San Giovanni in Compito) e il casello autostradale A14 “Valle del Rubicone” e rappresenta un elemento strategico nell’ambito del più ampio progetto di nuova viabilità tra la via Emilia e l’autostrada.

L’intervento riguarda in particolare l’ampliamento e la riqualificazione del cavalcaferrovia posto al km 93+402 della linea ferroviaria Bologna–Rimini, nel comune di Gatteo, con l’obiettivo di migliorarne sicurezza, funzionalità e adeguamento agli standard normativi e ai flussi di traffico attuali.

Realizzato nei primi anni ’90, il cavalcaferrovia sarà oggetto di un intervento complessivo che prevede il rafforzamento delle fondazioni mediante nuovi pali e plinti integrativi; il consolidamento delle pile e delle spalle tramite incamiciature e nuovi elementi strutturali; l’ampliamento dell’impalcato con l’inserimento di nuove travi laterali; il rifacimento della pavimentazione e dei giunti di dilatazione; l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza, dei parapetti e del sistema di smaltimento delle acque. L’intervento consentirà inoltre l’adeguamento della carreggiata e dei marciapiedi, migliorando le condizioni di sicurezza sia per il traffico veicolare sia per gli utenti più vulnerabili.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 1.700.000 euro, finanziati in parte con risorse statali (DM 125/2022) e in parte con fondi propri dell’Ente.

Le imprese interessate potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro lunedì 4 maggio 2026. A seguito della fase esplorativa, la Provincia inviterà un numero massimo di dieci operatori alla successiva procedura negoziata.

Contestualmente, entro l’estate, saranno installate barriere acustiche nei tratti della SP14 maggiormente esposti al traffico veicolare, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sonoro a beneficio dei residenti. L’intervento sarà realizzato dall’impresa IGSA S.r.l. di Ravenna per un importo complessivo di 820.000 euro.

Sono inoltre in fase di definizione, insieme ai Comuni dell’Unione Rubicone Mare, le modalità di apertura al traffico del tratto compreso tra la rotatoria Lise Meitner (Gatteo) e la rotatoria sulla SP62 (Gambettola).

L’apertura definitiva dell’intera infrastruttura, comprensiva del cavalcaferrovia, è prevista nel 2027.