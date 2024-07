Gatteo Calling: Emiliano Visconti racconta Johnny Cash mercoledì 31 luglio

Mercoledì 31 luglio alle ore 21.15 nella splendida cornice del Castello Malatestiano di Gatteo parte la settima edizione di Gatteo Calling, la rassegna in cui scrittrici e scrittori, giornaliste e giornalisti, narratrici e narratori, rapsode e rapsodi raccontano storie intorno e dentro la storia delle grandi icone del rock, del pop e di tutto quello ha fatto sognare e ballare milioni di persone, in un intreccio di parole e musica.

Si apre, come di consueto, con la musica dal vivo. Sarà proprio l’ideatore della rassegna, Emiliano Visconti a raccontare la tormentata storia, tutta americana, di Johnny Cash – al di là del bianco e del nero. Visconti ci accompagnerà in un viaggio che attraversa tutta la seconda metà del secolo scorso alla ricerca degli snodi fondamentali di una carriera, così piena di contraddizioni, che risulta quasi impossibile da ripercorrere, frutto di un immaginario che prende forma proprio nella mente di quell’Uomo in Nero le cui canzoni sono destinate probabilmente a durare per sempre. Il duo degli Acusting Plays (Andrea Conforti voce e Erik Montanari chitarra e seconda voce) rileggeranno il repertorio di Cash intrecciandolo alla narrazione di Visconti.

Il secondo appuntamento sarà il 7 agosto con Valerio Corzani, autore, giornalista, conduttore radiofonico e voce di Radio 3 Rai, musicista, fotografo e globetrotter ci porterà nel mondo di Enzo Jannacci, parlandoci di “Storie e biografie del cantore dei vinti”.

Il 22 agosto sarà la volta dello scrittore Mondadori Alessandro Barbaglia che ci catapulterà nel mondo dei Robottoni, quelli che hanno fatto sognare i ragazzini della generazione X e che avevano delle sigle che tutti ancora ricordano perché ad scriverle ed eseguirle erano i migliori musicisti dell’epoca.

Chiuderà la rassegna il 29 agosto Vera Gheno, socio-linguista e traduttrice, che torna anche quest’anno al Calling per una serata dal titolo molto evocativo: “Le porte della percezione - Antologia personale di musica stupefacente”.

Programma completo

Mercoledì 31 luglio | Ore 21.15

Emiliano Visconti racconta Johnny Cash – al di là del bianco e del nero. Live: Acusting Plays

Mercoledì 7 agosto | Ore 21.15

Valerio Corzani racconta Enzo Jannacci - Storie e biografie del cantore dei vinti

Giovedì 22 agosto | Ore 21.15

Alessandro Barbaglia racconta I Robottoni – le sigle dei cartoni anni ’80

Giovedì 29 agosto | Ore 21.15

Vera Gheno racconta Le porte della percezione - Antologia personale di musica stupefacente

Ingresso libero

Per informazioni: Biblioteca Ceccarelli tel. 0541 932377