Gatteo Calling 2026: si parte giovedì 20 agosto con Elvis Presley

La cornice del Castello di Gatteo si prepara ad ospitare la nona edizione di Gatteo Calling, la rassegna promossa dal Comune di Gatteo in collaborazione con l’Associazione Rapsodia, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, in cui scrittrici e scrittori, giornaliste e giornalisti, narratrici e narratori raccontano storie intorno e dentro la storia delle grandi icone del rock, del pop e di tutto quello che ha fatto sognare e ballare milioni di persone, in un intreccio di parole e musica. A fare da quinta a ogni serata, e ormai cifra distintiva della rassegna, un grande schermo alle spalle dei narratori, su cui scorrono immagini e contenuti video che accompagnano il racconto, trasformando le parole in visione e restituendo corpo e volto ai miti di cui si narra.

Giovedì 20 agosto alle ore 21.15 si apre, come di consueto, con la musica dal vivo. Emiliano Visconti, il Rapsodo di Rapsodia (che cura la rassegna), racconta “Elvis – Amico Fragile” accompagnato dalla musica live del duo Acusting Plays. Una serata dedicata all’artista che più di ogni altro ha cambiato per sempre il volto della musica popolare, portando sul palco energie, contraddizioni e fragilità che ne hanno fatto un mito capace di attraversare i decenni. Visconti ripercorrerà la parabola di Elvis Presley intrecciando parole e note, tra il mito costruito dai media e l’uomo che si celava dietro di esso.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 27 agosto con Lorenza Ghinelli, che ci porterà nel mondo di “Rosa Balistreri – Una voce in rivolta”. Ghinelli racconterà la storia della grande cantautrice e cantastorie siciliana, voce del canto popolare e della rivolta sociale, capace di trasformare la fatica e le ingiustizie del suo tempo in canto, diventando un punto di riferimento per generazioni di artisti e per la cultura popolare del nostro Paese.

Chiuderà questa edizione del Gatteo Calling il 3 settembre Leonardo Colombati, che proporrà “Tom Waits e Rickie Lee Jones – Cartoline dal Tropicana Motel”. Colombati racconterà l’incontro tra due tra le voci più originali della canzone d’autore americana, che alla fine degli anni Settanta condivisero vita e musica nelle stanze di un motel di Los Angeles, il Tropicana, diventato negli anni la cornice leggendaria di una delle storie d’amore e di musica più affascinanti della scena californiana.