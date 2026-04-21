Gatteo, bando per l’affidamento del campo da tennis di Sant’Angelo

Il Comune di Gatteo ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione strumentale della gestione dell’impianto sportivo al coperto destinato al tennis a Sant’Angelo di Gatteo, sito in Via Alessandro Volta 26.

La struttura — di proprietà comunale — è composta da un campo da tennis coperto con tensostruttura in legno lamellare, pavimentazione in resina sintetica, illuminazione a LED e impianto di riscaldamento, oltre a due spogliatoi con docce e servizi igienici e aree verdi di pertinenza.

La concessione avrà durata di 9 anni (più eventuale proroga tecnica di 6 mesi) e prevede un canone annuo base di 3.000 euro più IVA, soggetto a rialzo. Il Concessionario trarrà il proprio ricavo esclusivamente dai proventi della gestione, senza alcun corrispettivo a carico del Comune.

Possono partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, costituite da almeno tre anni e con esperienza documentata nella gestione di impianti sportivi nel periodo 2021–2025. È ammessa la partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo (ATI).

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare un piano delle migliorie articolato in due componenti. La prima, obbligatoria, riguarda la riqualificazione degli spogliatoi e degli spazi di servizio, con adeguamento funzionale degli impianti tecnologici: i lavori dovranno essere completati entro 18 mesi dall’approvazione del progetto preliminare. La seconda componente, facoltativa, prevede interventi migliorativi di carattere estetico, funzionale, energetico, digitale o della sicurezza, da realizzare secondo un cronoprogramma allegato all’offerta. Tutti gli interventi realizzati resteranno di proprietà del Comune.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 12 maggio 2026 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Gatteo, in Piazza A. Vesi 6. L’apertura delle buste è fissata per il 13 maggio 2026 alle ore 10.00 presso la sede comunale.

È previsto un sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi entro il 7 maggio 2026, da concordare con Cristiana Morigi (tel. 0541 935587). Chi ha già effettuato il sopralluogo in occasione del precedente bando del 2025 è esonerato da tale obbligo.

Tutta la documentazione — avviso pubblico, allegati e modulistica — è disponibile sul sito istituzionale del Comune: www.comune.gatteo.fc.it.

Per informazioni: Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Lucia Monte — tel. 0541 935537 — lucia.monte@comune.gatteo.fc.it