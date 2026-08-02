Gatteo, auto finisce nel torrente dopo lo scontro: un bambino e due adulti in ospedale

GATTEO. Questa notte,, poco dopo le ore 4:00, due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone sono intervenute nel comune di Gatteo, in Via Rigossa Destra, a causa di un incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate. A seguito dell’impatto, uno dei veicoli è precipitato nel letto del torrente Rigossa, ribaltandosi. A bordo del mezzo caduto nel torrente erano presenti tre persone, tra cui un bambino. Tutti gli occupanti hanno riportato ferite di non grave entità e sono state trasportate all’ospedale di Cesena. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto i Carabinieri, tre ambulanze e un’automedica. Il personale dei Vigili del Fuoco ha prestato supporto agli operatori del 118 nelle operazioni di movimentazione dei feriti e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area, garantendo la copertura delle operazioni fino al completo recupero dei veicoli incidentati.