Gatteo alluvione: fondi per 2.2 milioni

Ammontano complessivamente a 2.200.000 euro i fondi richiesti e stanziati a favore del comune di Gatteo per i danni subiti durante l’alluvione dello scorso maggio. L’ordinanza n. 13 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia - Romagna, Toscana e Marche finanzia, sul territorio comunale, 1.200.000 euro per il rifacimento del ponte sul Rigossa in Via Allende, 200.000 euro per il rifacimento del ponte sul torrente Lupara in Via Cupa e 820.000 euro per manutenzioni straordinarie delle strade interessate dagli eventi alluvionali.

Commentano il sindaco Roberto Pari e il vice sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Deniel Casadei: “Per Gatteo questi contributi rappresentano un importante risultato, per incrementare la sicurezza del nostro territorio. Senza dubbio l’intervento più importante è quello del rifacimento del ponte in Via Allende, perché insieme ai muretti di rinforzo degli argini, consentirà di migliorare sensibilmente la sicurezza di Sant’Angelo; anche l’intervento di manutenzione della Via Rigossa (direzione Gambettola) sarà di fondamentale impatto sulla comunità. Ringraziamo il Governo per le importanti risorse messe in campo, sono preziose per tutto il territorio. Auspichiamo però che possano essere realizzati anche interventi sovracomunali, come le casse di espansione del torrente Rigossa nei comuni a monte, perché eventi così impattanti sono difficili da gestire con interventi autonomi nei singoli comuni. Il problema maggiore per Sant’Angelo in occasione dell’alluvione di Maggio è stata infatti l’esondazione del Rio Baldona, provocata dalla rottura degli argini del Rigossa a Gambettola che ha riversato una grande quantità d’acqua nel Rio Baldona. Siamo consapevoli che questi interventi non saranno facilmente gestibili da un punto di vista amministrativo, perché sono una mole considerevole di lavori urgenti da attuare in un tempo contenuto, ma ci impegneremo al massimo per il bene del territorio e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi”.