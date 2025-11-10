Gatteo, a fuoco un capannone agricolo a ridosso del casello Valle Rubicone della A14 - VIDEO

Un incidente è la causa dell’incendio in corso in via Staggetti a Gatteo. A bruciare un capanno agricolo a ridosso dell’autostrada poco prima del casello Rubicone con le fiamme ben visibili da chi vi transitava. Il proprietario del capanno stava bruciando alcune fascine all’esterno, ma poi avrebbe perso il controllo del fuoco che prima ha intaccato alcune canne poi il capanno avvolgendolo completamente. Al suo interno attrezzi e veicoli andati distrutti nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.