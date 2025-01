Un’illustrazione suggestiva di Tulsi Gobbi conquista la Grande Mela. La 30enne di Gatteo si è aggiudicata un contest grafico con proiezione su maxischermo della sua opera “Postcard of an Italian Christmas” su Times Square.

L’opera realizzata da Gobbi è stata scelta insieme a quella di altri 22 artisti, provenienti da 13 nazioni da tutto il mondo, Africa, America, Europa con tre opere italiane. L’illustrazione è stata anche pubblicata, insieme alle altre 22, nel catalogo ufficiale della “Call for artist” lanciata da L’Esposition per il periodo 22 dicembre –12 gennaio. Il maxi schermo che ha proiettato l’illustrazione di Tulsi Gobbi era collocato in Times Square,1560 Broadway. Il 4 gennaio l’albero di Natale su sfondo blu disegnato della giovane romagnola è stato riproposto 24 volte nel corso delle 24 ore al minuto 8 di ogni ora.

«A novembre avevo deciso di andare con Davide, il mio compagno, a passare la settimana tra Natale e Capodanno a New York – racconta ancora incredula la giovane diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, che lavora alla Securitaly di Cesenatico, occupandosi di web marketing e comunicazione – programmando la vacanze per bene e cercando su internet quali mostre potevo andare a vedere, mi sono imbattuta nel contest internazionale promosso da L’Esposition.eu che prevedeva 22 maxi immagini da proiettare su maxi schermo, nel cuore di New York. Allora mi è venuto in mente la magia di Gubbio e il suo albero di Natale con migliaia di luci sulla montagna. L’ho riprodotto graficamente su sfondo blu. Il tema del contest, infatti, doveva essere inerente il tema di “Luci natalizie e gioie”. Quando mi hanno comunicato che il mio elaborato era stato scelto, l’emozione è stata grandissima. L’unica sfortuna che doveva essere proiettato nei giorni in cui ero fisicamente a New York e invece poi è slittato alla settimana dopo. Ma mi sono consolata con le immagini che mi hanno inviato gli organizzatori con l’attestato di merito».