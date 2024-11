Da Gatteo ad Atlanta a fare campagna elettorale per Kamala Harris

All’età di 57 anni e con un lungo impegno politico tra Pd e Mfe nel proprio bagaglio, Alessandro Pilotti ha deciso di rimettersi in gioco per sostenere la corsa di Kamala Harris alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Da ieri, al fianco di tanti giovani attivisti, l’esponente politico nato a Forlì e residente a Gatteo Mare si trova nello Stato della Georgia, dove rimarrà fino a martedì prossimo, al servizio dei Democratici a stelle e strisce, impegnati nella sfida ai Repubblicani di Donald Trump, alle elezioni del 5 novembre.

Dopo avere seguito in Italia il Partito Democratico fin da quando fu fondato e con un ruolo di primo piano all’interno del Movimento Federalista Europeo, Pilotti spiega di essere pronto a spendersi “porta a porta” per provare a convincere gli aventi diritto al voto. In particolare, grazie anche alla buona conoscenza della lingua spagnola, intende «concentrarsi sui “latinos”». Quella minoranza di immigrati dal Centro America e di loro discendenti che nello Stato a sud-est degli Usa, che ha come capitale Atlanta, potrebbe essere decisiva per la vittoria. Kamala Harris sembra un po’ in difficoltà a fare breccia in quel gruppo. Più in generale, in Georgia sondaggi freschi danno Trump in lieve vantaggio, dopo che Joe Biden aveva vinto il duello nelle Presidenziali del 2020, con poche migliaia di voti di vantaggio, spezzando un dominio repubblicano che durava da vent’anni.

Pilotti spiega di avere scelto di impegnarsi nella squadra di militanti Democratici volontari dopo avere preso parte alla convention di agosto, che lo ha convinto ancora di più che «questo sarà il voto più importante dal dopoguerra per gli Stati Uniti». In precedenza, aveva fatto esperienze di attivismo in campagne elettorali all’estero in Paraguay e, nel semplice ruolo di osservatore, in Romania.

Ieri, in occasione della commemorazione dei defunti, si è recato sulla tomba di John Lewis, grande attivista per i diritti civili e deputato al Congresso per 33 anni in Georgia. Un modo per immergersi nella sfida per sostenere la candidatura alla presidenza della vice di Biden, Kamala Harris, puntando sullo slogan “Non torneremo indietro”. Ma ha anche approfittato della trasferta negli States per coltivare la sua antica passione per il basket americano, assistendo alla partita Nba tra Atlanta Hawks e Sacramento Kings.