Da Gatteo ad Affari Tuoi accetta 50mila euro per l’auto e la casa danneggiata dall’alluvione ma nel pacco misterioso c’erano 200mila euro

GATTEO. Sistemare l’auto e la casa danneggiata dall’alluvione. Con questi due propositi un concorrente di Sant’Angelo di Gatteo lunedì sera ha portato a casa 50mila euro dalla trasmissione “Affari tuoi”. Stefano, ex poliziotto ora in pensione, accompagnato dalla moglie Patrizia, poliziotta, ha preferito non rischiare e così ha rinunciato al pacco misterioso che celava al suo interno (si è scoperto poi) un premio da 200mila euro. Un po’ di amaro in bocca ma comunque la soddisfazione di aver portato a casa una cifra importante.