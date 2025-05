Chiuso per tre notti il casello Valle del Rubicone per lavori alla rotatoria

La chiusura della rotatoria sarà operativa nelle seguenti giornate e orari notturni:

Mercoledì 28 maggio 2025, dalle ore 21:00 alle ore 5:00 di giovedì 29 maggio

Giovedì 29 maggio 2025, dalle ore 21:00 alle ore 5:00 di venerdì 30 maggio

Venerdì 30 maggio 2025, dalle ore 21:00 alle ore 5:00 di sabato 31 maggio

In accordo con Società Autostrade per l’Italia, durante le stesse giornate e orari, sarà contestualmente interdetto al traffico, sia in entrata che in uscita, il Casello autostradale A14 “Valle del Rubicone”.