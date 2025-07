In questi giorni nella località di Gatteo Mare sono arrivati svariati turisti e i cestini per lasciare i rifiuti per strada non sempre sono utilizzati in modo coscienzioso. Infatti alcuni cestini traboccano di rifiuti e il dubbio è che, oltre ai turisti, ci siano anche alcuni residenti o persone che frequentano la località di mare dove posseggono la seconda casa, arrivando per brevi periodi e poi alla ripartenza, non smaltiscono i rifiuti in modo corretto. Come spesso succede, inoltre, c’è chi butta la responsabilità sui problemi in “caciara” politica a seconda del proprio “colore” preferito.

«In merito alle segnalazioni di degrado lamentate sul mancato svuotamento di alcuni cestini da passeggio a Gatteo Mare ritengo utile fornire alcune informazioni – interviene il sindaco di Gatteo, Roberto Pari che lo scrive anche sui social - il servizio viene svolto da Hera ed i passaggi sono quotidiani nelle zone centrali e ogni 3 giorni nelle altre vie. In più da quest’anno è stato attivato il servizio della “volante” che consente di eseguire interventi localizzati per rimuovere situazioni di degrado. Però non si può combattere contro l’inciviltà di certe persone, non basterebbero 10 svuotamenti al giorno. Non si può nemmeno combattere contro chi usa questi episodi in modo strumentale». Poi un proposito: «Per arginare i fenomeni di conferimenti impropri – aggiunge Pari - chiederò a Hera e alla polizia locale di intensificare i controlli e di ricercare anche eventuali utenze senza bidoni. Stiamo inoltre intervenendo su alcuni condomini problematici per la gestione dei rifiuti, al fine di risolvere anche tali situazioni di degrado. A breve entreranno in funzione anche le nuove telecamere di videosorveglianza, auspico che questo strumento ci possa consentire di risalire ai responsabili di questi gesti. Non c’è mai stato e mai ci sarà menefreghismo da parte mia o dell’Amministrazione in merito a queste tematiche. Ogni giorno personalmente riporto le varie carenze e problematiche ad Hera, con lo scopo di agire nel più breve tempo possibile. Ma tutti devono volere bene alla località che vivono e frequentano, facendo quel che possono per valorizzarla e mantenerla pulita, diversamente tale piaga non si risolverà facilmente».