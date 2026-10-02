A Sant’Angelo di Gatteo torna la Strabirroccia: la corsa per chi ha tanta birra in corpo

Un aperitivo decisamente insolito, da vivere correndo. Domenica 11 ottobre, dalle ore 16.30, a Sant’Angelo di Gatteo si corre la seconda edizione della Strabirroccia: cinque chilometri, dieci giri e una sosta birra ogni giro dispari. La manifestazione ludico-motoria non competitiva è organizzata dall’A.S.D. Polisportiva Sidermec – F.lli Vitali, sezione Atletica, in collaborazione con l’Associazione Il Barroccio di San Michele, nell’ambito della Festa della Birra, in programma dal 9 all’11 ottobre.

Il percorso prevede 10 giri da 500 metri, per circa 5 chilometri complessivi. Al termine del 1°, 3°, 5°, 7° e 9° giro i partecipanti dovranno fermarsi per bere un bicchiere di birra prima di ripartire. Per chi lo preferisce sarà disponibile anche acqua.

La partecipazione è riservata esclusivamente ai maggiorenni. I pettorali disponibili sono soltanto 120 e restano ormai pochi posti liberi, assegnati in ordine di preiscrizione. Le iscrizioni sul posto saranno possibili solo nel caso in cui vi siano ancora pettorali disponibili.

Il ritrovo è alle ore 16.30 in via Dossetti, con partenza ufficiale alle 17.30. Il tempo massimo per completare il percorso è di 50 minuti. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende pettorale, birra o acqua lungo il percorso, rilevamento cronometrico e medaglia ricordo.

La Strabirroccia aprirà il pomeriggio conclusivo della Festa della Birra di Sant’Angelo di Gatteo, che proseguirà con lo stand gastronomico e, in serata, con il concerto di Sergio Casabianca & Le Gocce con “A tutto Beat” e l’estrazione finale della Lotteria dei Barrocci.

Per iscrizioni e informazioni: info@atleticasidermecvitali.it