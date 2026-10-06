A Sant’Angelo di Gatteo la Festa della Birra dal 9 all’11 ottobre

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre il Piazzale Dossetti di Sant’Angelo di Gatteo si trasforma in un grande tendone in stile Oktoberfest per la Festa della Birra, organizzata dall’associazione Palio dei Barrocci di San Michele.

Tre serate e tre spettacoli molto diversi tra loro ma con un unico filo conduttore, divertimento e voglia di condividere: dall’ironia degli esilaranti Musicanti di San Crispino al grande party dedicato agli anni Duemila, fino alle canzoni e alle atmosfere beat degli anni Sessanta. Una formula che mette insieme spettacolo, gastronomia e voglia di divertirsi e che conferma la capacità dell’Associazione Palio dei Barrocci di coinvolgere la comunità e, allo stesso tempo, richiamare a Sant’Angelo un pubblico anche da fuori paese.

Per l’occasione il Piazzale Dossetti sarà allestito con un grande tendone in stile Oktoberfest, tra bandiere, decorazioni e richiami alla celebre festa bavarese. A contribuire all’atmosfera della manifestazione sarà anche il pubblico, invitato a partecipare indossando abiti e accessori a tema.

Venerdì 9 ottobre si parte con gli esilaranti Musicanti di San Crispino, formazione romagnola protagonista da anni di feste e piazze con uno spettacolo fuori dagli schemi che unisce musica, ballo, ironia e strampalate coreografie. Una formula che ha fatto del coinvolgimento del pubblico uno degli elementi caratteristici delle loro esibizioni. A seguire Nicola Scarpellini DJ, accompagnato dalla conduzione di Ferro, proseguirà la serata con una selezione di musica da discoteca.

Sabato 10 ottobre sarà la volta di Iconica 2000 – Il party anni 2000, uno spettacolo dedicato alla musica e all’immaginario di uno dei decenni più riconoscibili degli ultimi anni. Sul palco si alterneranno grandi hit dance e pop, corpo di ballo, coreografie, outfit a tema, gadget, momenti interattivi ed effetti speciali, ricreando l’atmosfera delle discoteche e delle grandi hit dei primi anni Duemila.

Domenica 11 ottobre il gran finale comincerà già alle ore 18 con la seconda edizione della ludica Strabirroccia, 5 chilometri tra corsa e birra che hanno già fatto registrare il tutto esaurito delle iscrizioni.

In serata spazio alla musica con Sergio Casabianca & Le Gocce e “A tutto Beat”, uno degli spettacoli più noti e coinvolgenti della band, interamente dedicato ai grandi successi della musica italiana degli anni Sessanta. Sul palco Casabianca e la sua band riproporranno dal vivo, con energia e ritmo, i brani che hanno segnato la stagione d’oro del beat italiano: canzoni ancora oggi conosciute e amate, con due ore di musica, ritornelli da cantare insieme e il coinvolgimento diretto del pubblico, trascinato dal mattatore Sergio Casabianca.

Alle ore 22.30 è in programma l’attesissima estrazione finale dei biglietti della Lotteria dei Barrocci.

Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere dalle 19, mentre gli spettacoli prenderanno il via alle 21.30 e saranno a ingresso libero. Per cenare all’interno del tendone è obbligatoria la prenotazione del tavolo al numero 338 9171439.