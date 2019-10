Gatteo, in stato di ebbrezza va a prendere il figlio. Patente ritirata

Ieri mattina alle 12 circa una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare è intervenuta a Gatteo sul luogo di un piccolo incidente stradale. Gli agenti al loro arrivo rilevavano che uno dei coinvolti, tale C.R. 40 anni residente in zona, manifestava sintomi di ebbrezza. Sottoposto a etilometro è risultato avere un tasso alcolemico di 1,2 gr/l e quindi gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida. L’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. L’uomo stava andando a prendere il figlio a scuola.