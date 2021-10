Gatteo Mare, marito tradito: volantini in paese per la moglie dell’altro

«Ma tu lo sai che tuo marito si diverte con la moglie degli altri?».

Una storia di tradimenti tra giovani coppie sta facendo discutere pubblicamente una consistente fetta di residenti di Gatteo Mare. Il tutto a causa di alcuni volantini che sono stati affissi in serie in particolar modo in alcune zone del paese. Non un affissione casuale. Ma qualcosa di sistemato appositamente per poter durare nel tempo: ricoperto con della plastica per resistere alle intemperie e sistemato ad altezza occhi nei punti di maggior passaggio pedonale per non sfuggire agli sguardi di nessuno che si dovesse trovare da quelle parti.

«Visto che ti diverti con mia moglie adesso vediamo se la tua si diverte con qualcun altro». Il messaggio fin troppo esplicito da parte dell’estensore che, per non creare dubbi su chi sia l’oggetto dei suoi strali, ne pubblica sul volantino anche una fotografia in formato maxi.

«Ma la tua compagna lo sa che ti diverti con le mogli degli altri?» è la chiosa.

Di questi cartelli che, evidentemente per avere certezza di raggiungere i destinatari, campeggiavano soprattutto in via Gramsci e zone limitrofe. La tesi dei residenti della zona è che il messaggio sia stato recepito. Infatti i queste ore molti dei volantini sono stati rimossi da pali e recinzioni dove erano appesi.