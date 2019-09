Gatteo: bimbo investito sotto gli occhi della madre

GATTEO. E' servito l'intervento anche dell'elimedica, a Gatteo in via Pablo Neruda poco dopo le 17, per soccorrere un bambino di 9 anni investito da una vettura sotto gli occhi della madre. Il piccolo e la mamma stavano attraversando la strada a ridosso della via Delle Rose e della rotatoria che porta all'A14. Un'auto si era fermata per farli passare. Il bimbo, che spingeva la sua bicicletta, è stato travolto da una vettura in sorpasso che evidentemente non si era avveduta dei due pedoni. Il piccolo, con traumi ora in corso di valutazione al Bufalini per le lesioni interne riportate, all'ospedale di Cesena è stato trasportato in volo e col massimo grado di urgenza.

I soccorritori mentre portano il piccolo con l'ambulanza verso l'elimedica