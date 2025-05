Avis, dopo l’anno boom per le donazioni, ora è pronto anche il monumento al donatore. Nel 2024 l’Avis comunale di Gambettola ha superato quota mille donazioni, mentre nei giorni scorsi ha cambiato presidente poiché il precedente ha lasciato per entrare nel direttivo Avis provinciale. Ora è pronta la novità del monumento al donatore di sangue.

Si tratta di una “scultura a forma di cuore in marmo” già realizzata e collocata nella rotonda di via Montanari all’intersezione con via Pascucci e De Gasperi. Committente: Massimo Console che al momento della richiesta era il presidente pro tempore, nel frattempo sostituito da Matteo Bacchi. Ha firmato il progetto il geometra Michael Beaulardi, direttore dei lavori l’ingegnere Stefano Lelli, impresa esecutrice la Sace di Albertini Maurizio & C, snc. La rotonda è limitrofa ad un parcheggio pubblico composto di 18 posti auto. La scultura sarà illuminata a led e ha un peso di 44 quintali. Un’altezza di metri 3,20, tra cui l’altezza fuori terra è di metri 2,75 e l’interrato di 45 centimetri. Larghezza alla base di 1,80 con larghezza 2,40 e viottolo di accesso della stessa pietra. Al centro è stato scavato un cuore che sarà illuminato e quindi il monumento sarà ben visibile a tutti: pedoni, ciclisti o automobilisti che si trovano a transitare per quella rotonda che porta al centro di Gambettola.