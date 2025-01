Gambettola, chiude la storica ferramenta: «Sono cambiate le abitudini. Ora vendo tutto, anche gli arredi»

Storica ferramenta alza bandiera bianca. Già iniziati gli sconti di tutta la merce in vista della chiusura definitiva dell’esercizio in centro città, sulla via Pascucci numeri 8-10. Il cambio delle abitudini nei consumi nel settore della ferramenta è risultato fatale e dopo nemmeno tre anni il titolare che subentrato alla guida della ferramenta Rossi a giugno 2022 ha deciso di chiudere per sempre, vendendo anche i mobili storici.

Aperta nel 1961 da Franco Ceccarelli soprannominato “Paparello” nello stesso luogo di oggi, l’ha gestita con l’aiuto della moglie Paola fino al 2009. Quell’anno è subentrata la famiglia Rossi (a cui ancora oggi è intitolata) che dopo sette anni ha ceduto la licenza ad Andrea Baggiarini di Rimini, che l’ha gestiva con l’aiuto della compagna Domenica Ricchi. Baggiarini era un vero esperto nelle riparazioni e nei piccoli lavoretti e questa lo ha fatto apprezzare dai gambettolesi che vedevano in lui un punto di riferimento dove acquistare e poi farsi aiutare nelle riparazioni in casa. Purtroppo un male che non lascia scampo l’ha portato via poi in poco tempo. Tre anni fa, infine, nuovo passaggio di proprietà. Attualmente al timone c’era il riminese Nicola Notarstefano che per due anni si è anche avvalso dell’aiuto di Domenica che ha dato così continuità alla precedente gestione.

Notarstefano aveva iniziato con tanto entusiasmo, ma poi il fatto di abitare a Rimini e viaggiare avanti indietro e mangiare sempre fuori a mezzogiorno ha cominciato a farsi sentire, unito alle conseguenze del Covid che hanno cambiato le abitudini nel tipo di modalità di consumo, con il ricorso sempre maggiore agli acquisti su internet, o presso i grandi centri commerciali che in modo spersonalizzato offrono prezzi bassi e larga scelta. Queste modalità hanno assottigliato sempre più gli incassi delle ferramenta di paese. La mancanza di un parcheggio comodo poi ha fatto il resto. Ora per la storica ferramenta la storia sta giungendo al capolinea.

La notizia della chiusura è dispiaciuta molto ai gambettolesi che ora non hanno più una ferramenta specializzata in centro città, ma dovranno recarsi in periferia o in altri comuni. Ma è troppo tardi per far cambiare idea al titolare. «Nell’ultima estate gli scontrini battuti e i clienti entrati in negozio sono stati sempre meno – afferma Nicola – così visto il trend che non è cambiato nemmeno oggi mi sono detto che i sacrifici per venire da Rimini a Gambettola non valevano più la pena. Vendo tutto a prezzi scontati, pure l’arredamento d’epoca se a qualcuno dovesse piacere».