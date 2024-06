Sicurezza a Gambettola: i fondi dei velox portano 4 telecamere in zona scuole medie e 10 targa system

Il sistema di videosorveglianza per la sicurezza di Gambettola è in dirittura d’arrivo. I lavori sono quasi ultimati ed entro giugno il sistema, fanno sapere dalla Polizia Locale, sarà certamente a regime ed operativo. Un progetto nato nel 2021, quando la giunta Bisacchi incarica il Comandante della Polizia Locale Maurizio Marchi di predisporre il progetto per un nuovo sistema di videosorveglianza. Il Comandante Maurizio Marchi elabora, con l’aiuto di una ditta specializzata un progetto innovativo, vale a dire “blindare” il più possibile gli accessi e le zone sensibili del centro abitato con un sistema di lettura targhe. Si tratta di una tecnologia all’avanguardia: a solo titolo di esempio, per un tentativo di effrazione di pochi ‏giorni fa in un bar di Gambettola, è stato possibile chiedere al sistema, per ora sperimentale e con l’aiuto dei portali dei Comuni confinanti, quali e quanti ciclomotori e motocicli sono “passati” sotto “l’occhio intelligente” in una determinata fascia oraria e con particolari caratteristiche.

Grazire ai proventi dei velox

Tornando al progetto di Gambettola, dopo due anni andati a vuoto col Ministero, la Giunta Bisacchi, utilizzando i proventi degli incassi velox, ha dato incarico agli uffici comununali di portare avanti il progetto in autonomia.

Ora, a ridosso dell’estate, il progetto è in dirittura di arrivo, con quattro telecamere nuove in zona scuole medie a tutela degli alunni per il contrasto di progetto sono arrivati circa 10 mila euro dal MInistero e con un sistema integrato di dieci targa system con lettura targhe. Si tratta di una particolare tecnologia che mette in collegamento le telecamere con due centrali operative: quella della Polizia Locale e quella dei Carabinieri di Gambettola, entrambe realizzate con i fondi comunali.

Sarà pertanto possibile monitorare comportamenti sospetti, “seguire” persone che per il codice rosso non si possono avvicinare a particolari luoghi, rilevare auto rubate, non assicurate, non revisionate, comunque da ricercare: il tutto con allarmi che arrivano direttamente sui tablet e telefonini della Polizia Locale e dei Carabinieri.