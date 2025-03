Si rinnova la tradizione delle focarine di San Giuseppe: feste a Gambettola, Montiano, Montegelli e Longiano

A Gambettola c’è grande attesa per la focarina nell’area produttiva Europa, a Gambettola, dove gli imprenditori locali autotassandosi organizzano l’evento tradizionale da 18 anni. L’appuntamento è nel piazzale “Camper service” di via Luciano Lama, con distribuzione di frutta secca, ciambella, biscotti, vin brulè. Da non perdere l’esibizione musicale di Enrico “Il Pazzo” di Radio Sabbia, dalle 20 in poi. «Confermiamo la “Festa del fuoco” fortemente sostenuta e voluta – riferiscono gli artigiani dell’area produttiva Europa - rimandiamo al 19 solo in caso di maltempo. Seppur minata da tanti ostacoli, gli artigiani di Gambettola non hanno mai mancato l’appuntamento che si ripropone, grazie anche al supporto degli sponsor, al suo 18° anno. Il divertimento di grandi e bambini è la nostra ricompensa più gradita. Anche quest’anno si riproporranno le cantarelle associate ad un week end in Toscana, dando quella trepidazione in più che non guasta in queste occasioni».