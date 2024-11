Presepe a Gambettola: Gesù bambino nasce nella fossa dei formaggi di Sogliano

Da 40 anni a fare presepi, riproducendo fedelmente borghi storici, Marco Fantini, albergatore d’estate e artista dela Natività d’inverno, non smette mai di stupire. Nei giorni scorsi l’associazione “Folclore gambettolese” ha montato la grande capanna in piazza Foro Boario, che richiama a ogni edizione, secondo gli organizzatori, circa 20mila visitatori. Il compito di allestire il presepe l’ha affidato, come sempre, a Luciano e Marco Fantini, padre e figlio. Quest’anno il primo presta però solo un aiuto psicologico, in quanto infortunato per una caduta in bici. Così la “fatica” è ricaduta tutta sul figlio Marco.

Oltre che a Gambettola, Fantini allestisce il presepe anche a Gatteo Mare, dove quest’anno Gesù nasce nel borgo di Longiano, riprendendo parte della Natività dell’anno scorso a Gambettola. Invece, l’ambientazione scenografica scelta quest’anno per Gambettola è Sogliano, dove in queste settimane si sta svolgendo la fiera del Fossa. Spiccheranno la chiesa del Suffragio, la torre civica e le statuine di personaggi illustri come i poeti Giovanni Pascoli, che ha dedicato a Sogliano una sua poesia, Tonino Guerra e Padre Agostino Venanzio Reali. Ma un posto d’onore spetta alle antiche fosse malatestiane per la stagionatura del formaggio, dove sarà collocata la nascita di Gesù e arriveranno i Re Magi. In primo piano tutto il borgo di Sogliano, mentre dietro si intravedono Montetiffi e l’abbazia benedettina. Il grande presepe animato meccanico sarà inaugurato dal vescovo Douglas Regattieri sabato 14 dicembre e poi rimarrà visitabile fino al 12 gennaio. Ogni particolare è ricostruito fedelmente nei minimi particolari e sono stati creati movimenti meccanici ed effetti scenici.

Marco Fantini, originario di Gambettola ma residente da vari anni a Gatteo Mare, dove gestisce unb albergo, racconta: «Sono 40 anni che allestisco presepi. All’inizio lo facevo con altri amici nella parrocchia di Gatteo Mare e in formato ridotto. Col tempo, il gruppo si è sciolto e le dimensioni del presepe sono cresciute. Così, quando Remigio Pirini mi ha invitato ad allestirlo a Gambettola in piazza, ho detto sì e mi ha aiutato mio padre. Inizialmente eravamo in piazza Pertini, poi da alcuni anni invece siamo in piazza Foro Boario. Quest’anno, purtroppo, mio padre mi dà una mano solo moralmente, essendo infortunato». Infine, una riflessione: «Il tema della rinascita c’è sia nel formaggio di Fossa di Sogliano, sia nello spirito del presepe».