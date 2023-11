Odiosi furti ai cimiteri: la rabbia dei cittadini a Gambettola, Longiano e Savignano

Furti di arredi, piantine, vasi e fiori: nei cimiteri sparisce di tutto. A rotazione è una piaga che colpisce tutti i camposanti della zona. Uno stillicidio di episodi che avvengono tutto l’anno, ma che fanno ancora più male in questo periodo dedicato al ricordo dei propri cari.

I furti

Sicuramente è il furto di fiori e vasi quello più comune in auge anche in questi giorni. Ma tutti i furti compiuti ai cimiteri sono odiosi, perché vanno a toccare gli affetti più intimi legati alle persone care. Furti di vasi e piantine sono stati segnalati negli ultimi tempi nei cimiteri di Savignano, Longiano e Gatteo. Ma è a Gambettola che ultimamente capita più spesso che altrove. Dal recente furto del pallone da calcio che era sparito dalla tomba del giovane calciatore alle sparizioni di vasi di fiori. Spesso i furti poi vengono segnalati anche sui social. «Ma è mai possibile che al cimitero portino sempre via tutto? - è l’ultimo interrogativo legato a un furto, segnalato da una signora gambettolese - Sabato scorso, e ripeto sabato scorso, non mesi fa, io e mia mamma abbiamo portato due vasi di fiori a mio babbo, un ciclamino e un piccolo cipresso. Oggi (ieri per chi legge, ndr) il ciclamino non c’era già più e al cipresso hanno portato via il vaso lasciandolo al suo posto ma con le radici di fuori». Subito sono seguite una caterva di insulti verso gli autori, mentre qualcuno suggerisce di mettere le telecamere come metodo di dissuasione e anche per identificare gli autori di questi gesti.

Il pericolo di altri furti

Oggi è il giorno in cui si celebrano i defunti e fino a domenica prossima ci sarà una grande affluenza ai cimiteri per andare a far visita ai propri cari. Bisogna fare attenzione di non lasciare oggetti in bella vista nell’abitacolo della propria autovettura parcheggiata, anche fossero oggetti di scarso valore, per evitare di ritrovarsi al ritorno la brutta sorpresa dell’auto forzata e degli oggetti rubati. Anche se con la grande affluenza di questi giorni ci saranno più controlli e difficilmente i manigoldi potranno agire indisturbati. Aumenta però un altro rischio: quello di dare confidenza a sconosciuti richiedenti informazioni, che potrebbero essere invece abili truffatori. E basta un momento di distrazione per vedersi sottrarre borse o altri oggetti.