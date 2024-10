Morto a 89 anni Arnaldo Fabbri, faro del tennis a Gambettola

Addio a un personaggio importante per il movimento tennistico e sportivo provinciale e regionale. È deceduto ieri Arnaldo Fabbri, 89 anni, a lungo instancabile dirigente del Circolo Tennis Gambettola, giudice arbitro benemerito e consigliere del Comitato provinciale Fit di Forlì-Cesena. Alcuni anni fa era stato insignito della medaglia di bronzo del Coni per meriti sportivi. Inoltre è stato campione italiano dei tennisti bancari per due anni.

Gambettolese doc, da tempo era malato, ma non ha mai rinunciato alla sua grande passione per il tennis. Ogni tanto si faceva sentire ed esprimeva la sua grande gioia per la qualità ed i successi del movimento.

Lo ricordano tutti come una persona perbene, capace, lungimirante, un dirigente che ogni Circolo vorrebbe avere, con una grande passione unita ad una disciplina notevole per chi fa il giudice di gara.

Arnaldo lascia la moglie Ombretta, il figlio Andrea, maestro di tennis, e la figlia Marina.