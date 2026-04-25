Lo Junior Gambettola dopo il torneo dei Carnevali: “Una domenica di fair play e divertimento”

“Un sentito ringraziamento a chi ha reso possibile la realizzazione di questo evento, a Davide Ricci e Daniele Baronio, a Gambettola Eventi e al Comune di Gambettola, a tutto il nostro staff e ai genitori che hanno contribuito col loro apporto alla buona riuscita della manifestazione, alle società che hanno aderito al nostro invito condividendo il nostro spirito di promozione dei valori dello sport ed integrazione, a tutti gli atleti e famigliari. I giovani calciatori hanno gareggiato nel segno del divertimento e del fair-play”. Lo Junior Gambettola traccia un bilancio pieno di soddisfazione per il primo torneo dei Carnevali (categoria Pulcini), organizzato in collaborazione con Gambettola Eventi e con il Patrocinio del Comune di Gambettola.