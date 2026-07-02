La Stamperia Pascucci diventa la prima Bottega Storica di Gambettola

Questa mattina, giovedì 2 luglio, si è svolta la cerimonia di installazione dell’insegna di “Bottega Storica” presso la Stamperia Pascucci, prima attività di Gambettola a ottenere il prestigioso riconoscimento previsto dalla normativa regionale dedicata alla valorizzazione delle attività storiche.

Alla presenza del sindaco Eugenio Battistini, dell’assessora alla Cultura Serena Zavalloni e della famiglia Pascucci, è stata ufficialmente collocata l’insegna che identifica la storica stamperia come attività di particolare valore culturale, storico e artigianale.

Queste le parole del sindaco Battistini e dell’assessora Zavalloni “Il riconoscimento di Bottega Storica alla Stamperia Pascucci, non è certamente un atto formale o simbolico, che include in questo elenco una delle aziende del territorio più longeve e rappresentative, che ha saputo continuare la propria tradizione familiare d’impresa. È un riconoscimento sostanziale dell’identità storica, artistica, culturale di Gambettola che può vantare una tradizione artigianale di eccellenza tramite le sue stamperie, che ha saputo nel tempo non solo rimanere competitiva nei mercati di riferimento, ma soprattutto rinnovarsi, evolvere e contraddistinguersi dal punto di vista non solo economico, ma soprattutto dal punto di vista artistico e culturale.

Oggi nella Stamperia Pascucci, non solo si può respirare la storia dei tempi, la creatività artistica e la manualità delle produzioni, ma si possono apprezzare prodotti che sono vere e proprie opere d’arte a taglia unica. Chi acquista un prodotto, sa di acquistare una vera e propria opera d’arte che resisterà nel tempo, e sarà sempre attuale”.