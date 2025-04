La maledizione del sottopasso di Gambettola, incubo di camion e furgoni

A Gambettola il sottopasso via De Gasperi-Pascucci diventa per l’ennesima volta una trappola, con un altro furgone troppo alto per passarci che combina un guaio. Anche ieri mattina un mezzo ha tentato di passare sotto, ma si è incastrato sul più bello, bloccando il traffico e riportando danni ingenti. Quel sottopasso è una specie di maledizione, visto che sono ormai decine i camion o furgoni che sono rimasti incastrati, dopo aver tentato il passaggio senza prendere atto dell’altezza massima consentita. C’è chi ora si chiede se la segnaletica sia congrua. Il problema è che accanto c’è una rotonda e quindi le bandelle poste in alto sono abbastanza vicine all’ingresso, ma non possono essere messe prima: andrebbero anche su via Montanari, non necessarie se si gira in centro.