L’Asd Junior Gambettola ha festeggiato una stagione da ricordare

L’ Asd Junior Gambettola ha concluso una stagione che ha regalato tante soddisfazioni, tra le quali la vittoria dei play-off di Seconda categoria della prima squadra e le vittorie di coppa e supercoppa degli esordienti Under 16 nel campionato Csi. Nei giorni scorsi si è svolta la festa finale per ringraziare e salutare tutti gli atleti tesserati e famiglie, e lo staff per il grande lavoro di squadra con premiazione di medaglia da parte del presidente Ivan Venturi, alla presenza del neo-sindaco Eugenio Battistini.