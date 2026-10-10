Una casa a Cesenatico ha prezzi doppi rispetto a Forlì

Il mercato immobiliare della provincia di Forlì-Cesena viaggia a velocità differenti e vede Cesenatico saldamente al primo posto per valore delle abitazioni. A fotografare le distanze tra i 30 comuni del territorio sono le quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, relative al secondo semestre 2025 e riportate da Quadrivo. Il valore centrale provinciale si attesta a 1.190 euro al metro quadro, ma sulla costa i prezzi salgono sensibilmente, mentre in diverse realtà dell’entroterra scendono sotto i mille euro.

Cesenatico guida la graduatoria con un valore centrale di 2.850 euro al metro quadro e una forbice che va da 1.500 a 3.900 euro, in base alla zona. Un risultato che la colloca nettamente davanti a tutti gli altri comuni, confermando il peso del mercato residenziale della località balneare. A incidere è la particolare attrattività del territorio costiero, dove la vicinanza al mare e la vocazione turistica contribuiscono a sostenere le quotazioni.

Il divario emerge con chiarezza nel confronto con Gatteo, secondo in classifica con 1.730 euro al metro quadro: Cesenatico presenta un valore centrale superiore di 1.120 euro, pari a circa il 65 per cento in più. Seguono San Mauro Pascoli, con 1.640 euro, e Savignano sul Rubicone, a quota 1.630. Anche Cesena, principale centro urbano dell’entroterra, si ferma a 1.580 euro al metro quadro, ben al di sotto dei valori registrati sulla costa.

Ancora più evidente la distanza con Forlì, capoluogo provinciale, dove il valore centrale è di 1.480 euro. La differenza con Cesenatico raggiunge 1.370 euro al metro quadro: in termini relativi, le quotazioni della città marinara sono quasi il doppio. Il quadro conferma come la posizione geografica e le caratteristiche del mercato locale pesino in modo determinante nella formazione dei prezzi. All’estremo opposto della graduatoria si trova Premilcuore, con 950 euro al metro quadro, il valore centrale più basso della provincia. La differenza rispetto a Cesenatico è di 1.900 euro al metro quadro: il prezzo di riferimento della località costiera è quindi tre volte quello del comune dell’Appennino. Tra i territori con quotazioni contenute figurano anche Verghereto, Dovadola e Rocca San Casciano, tutti attorno ai mille euro.

Le cifre sono valori centrali ricavati dalle quotazioni Omi delle singole zone, non prezzi certi di compravendita. La condizione dell’immobile, la posizione, il piano e le caratteristiche dell’edificio possono infatti determinare differenze significative anche all’interno dello stesso comune.