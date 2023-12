Il Natale a Gambettola tra spettacoli, musica, mostre, eventi, tombole e magie di luci

Si respira già atmosfera natalizia a Gambettola con l’accensione delle luminarie del Bosco d’Incanto avvenuta in occasione della Fiera della Canapa. Un’atmosfera che sarà arricchita dalle tante iniziative in programma nell’ambito della rassegna “Natale nel Bosco 2023” che parte sabato 2 dicembre, promossa dal Comune di Gambettola – Assessorato alla Cultura in collaborazione con le associazioni gambettolesi, che prevede iniziative fino a domenica 7 gennaio, tra spettacoli, musica dal vivo, teatro, incontri culturali, tombole, mostre, presepi e allestimenti artistici, giochi ed eventi per bambini e famiglie e appuntamenti al Teatro comunale tra prosa e musica.

“Come sempre ciò che contraddistingue le nostre rassegne di eventi e spettacoli che realizziamo a Gambettola, nel periodo delle festività natalizie così come durante i mesi estivi, è il fatto di essere il frutto della collaborazione e del coinvolgimento delle associazioni culturali cittadine, di promozione sociale e della scuola. La partecipazione di tutte queste realtà, che vogliamo ringraziare, è fondamentale. C’è molta voglia di ritornare ai nostri luoghi e ai nostri momenti di condivisione: vogliamo proseguire in questo percorso di ritorno ai momenti collettivi - il sindaco Letizia Bisacchi e l’assessora alla cultura Serena Zavalloni.

Allestimenti, presepi e mostre. Il programma prevede anzitutto, l’accensione, a partire da giovedì 8 dicembre, delle luminarie Bosco d’Incanto, accompagnate da musiche e arie natalizie in filodiffusione, curate dall’Associazione “Nonsoloruggine”, che riunisce i commercianti gambettolesi, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Sempre a partire dall’8 dicembre, verranno inaugurati in rapida successione gli otto presepi artistici che caratterizzeranno varie aree e piazze cittadine. Tra essi spicca, per dimensioni e qualità tecnica ed artistica, il “Grande Presepe Animato Meccanico” in Piazza Foro Boario (dal 9 dicembre), realizzato dall’Associazione Folclore Gambettolese avvalendosi delle qualità creative ed artistiche dei maestri presepisti Luciano e Marco Fantini, quest’anno dedicato al paese di Longiano. Di particolare pregio e interesse anche il “Presepe Artistico Animato” (dal 17 dicembre) realizzato da Stefano Stacchini presso il Bar Malatesta di Via Montanari; in Piazza Cavour verrà allestito il “Cammino di Luce” opera dei bambini e ragazzi della Parrocchia. Il Giardinetto dello Straccivendolo farà da cornice al “Presepe della Tradizione” (dall’8 dicembre) realizzato dall’Associazione “Amici della Scuola”, mentre in Via Trieste sarà possibile ammirare il “Presepe di Casa Gobbi” di Roberto Gobbi.

In Piazza Pertini sarà invece realizzato il tradizionale Albero di Natale, curato da Idea Coop e dal Consorzio Revisioni Cesenate, che verrà inaugurato nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre con attività ed eventi di animazione per tutti i bambini. Le medesime associazioni proporranno, nei locali di Via Don Minzoni, il “Villaggio di Babbo Natale” l’11 e 18 dicembre.

Sotto il porticato della Scuola Elementare di Via Gramsci verrà allestita la mostra “La via della Bellezza”, (dal 16 dicembre) realizzata dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Gambettola.

Sabato 9 dicembre alle ore 15.30 in Piazza Pertini ALBERO GENTILE DI ONNON: un pomeriggio di festa per piccoli e grandi che vorranno scrivere e/o portare la loro “cartolina gentile” per allestire l’Albero, a cura di APS La Scacchiera di Onnon in collaborazione con Idea Coop, Gambettola Eventi, Consorzio Revisioni, Cesenate e Citrus L’orto italiano.

SPETTACOLI, CONCERTI, TOMBOLE, LIBRI, INCONTRI, MOSTRE, TEATRO

Biblioteca comunale l’avvio di Natale del Bosco 2023 è affidato alla Biblioteca comunale che nella serata di sabato 2 dicembre propone l’iniziativa “Una Notte in Biblioteca”, rivolta a bambine e bambini della scuola primaria, che invita i piccoli ospiti a trascorrere una Notte negli spazi della biblioteca tra laboratori, libri e cinepopcorn.

Tombole. Il Centro Culturale “F.Fellini” ospiterà, dal 7 dicembre al 7 gennaio le “Tombole di Natale” e le “Tombole dei Bambini”, organizzate dall’Associazione “Gambettola Eventi”, con ricchi premi ed attrazioni.

Bosco d’Incanto. Domenica 10 dicembre il centro del paese sarà animato con le iniziative di “Il Bosco d’Incanto”: tombole per adulti e bambini, artisti di strada, musica e assaggi gastronomici offerti dall’Associazione “Nonsoloruggine” contestualmente all’apertura dei negozi del centro aderenti all’Associazione. Domenica 10 dalle 15,00 Christmas Wonder Walk spettacolo itinerante di bolle di sapone; dalle 15,30 in piazza II Risorgimento tombola in piazza e tombola dei bambini, artisti di strada; alle 16,30 al giardinetto dello Straccivendolo Melodie di Natale nel Bosco con la Corale Vivaldi e merenda per tutte e tutti; alle 18,00 in piazza Cavour gran finale con lo spettacolo di fontane danzanti Christmas Show.

Concerti. Particolarmente attesi i momenti di musica e canto dal vivo: la Corale “A. Vivaldi”, con la direzione di Rosita Pavolucci, terrà il proprio concerto martedì 26 dicembre, alle ore 18.00, nella chiesa parrocchiale.

Teatro comunale. A teatro venerdì 15 dicembre alle ore 21,00 si terrà lo spettacolo della stagione teatrale 2023/24 “Mary Poppins e i doni della morte”, spettacolo di stand up Comedy con Yoko Amada. A Teatro si terrà anche il Concerto di Natale con l’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli giovedì 21 dicembre. Il primo giorno del nuovo anno, alle ore 18,00, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con “Teatro del Drago”, offrirà alla cittadinanza il tradizionale “Concerto di Capodanno” sempre al Teatro Comunale.

Stazione degli Artisti Mostra BURATTO, FILI, BASTONI: i materiali della collezione “Zanella/Pasqualini” provenienti dalle più importanti famiglie italiane di burattinai, marionettisti e pupari. dal 3 al 30 dicembre 2023; inaugurazione: domenica 3 dicembre – ore 17.00. A cura di Teatrino dell’Es e Teatro del Drago, in collaborazione con l’Associazione Circuiti Dinamici.

Ex Macello Al Polo Artistico CreAttivo – Ex Macello l’Associazione “Quattro Quarti” proporrà eventi natalizi e attività musicali per adulti e ragazzi. Venerdì 22 dicembre alle ore 20,30 “Spettacolo di natale al Pac”. Giovedì 28 e venerdì 29 dicembre “Christmas Musical Camp” per ragazzi ragazze dai 6 ai 13 anni.

Spazi Idea Coop presentazione libro STORIA DI UNO STRUZZO UMANIZZATO di Giorgio Buda: sarà presente l’autore che, al termine, inaugurerà una mostra personale di dipinti che resterà aperta fino al 7 gennaio.

Mostra fotografica “PRESI DAL... CARNEVALE” dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, inaugurazione: venerdì 8 dicembre 2023 ore 16.00 a cura di Gambettola Eventi.

Bottega del Carnevale. LUCI ALLA BOTTEGA DEL CARNEVALE, dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, con proiezioni di luci di Natale.Inaugurazione: venerdì 8 dicembre 2023 ore 17.30. NATALE ALLA BOTTEGA DEL CARNEVALE. Merenda con Babbo Natale per tutti i bambini e bambine, giochi di luci e musiche natalizie a cura di Gambettola Eventi; Sabato 23 dicembre 2023 – ore 18.00 presso Bar Bodeguita – Via Kennedy NATALE CON I CARRISTI una serata di musica, dolci e spensieratezza a cura del Gruppo Carristi Giovani Tonici e di Gambettola Eventi.

Il 6 gennaio spazio agli eventi dedicati ai riti della Befana e alla tradizione della Pasquella: nei locali del Centro Parrocchiale Fulgor di Via Ravaldini si terrà la “Festa dei Doni” organizzata dalla Parrocchia di Gambettola e dall’Associazione Culturale “Amici della Scuola”; nella stessa giornata e la domenica 7 gennaio ore 15:30, a conclusione di rassegna, davanti al Presepe di Piazza Foro Boario, il cartellone degli eventi si conclude con la Rassegna dei “Pasquaroli” organizzata dall’Associazione Folclore Gambettolese.