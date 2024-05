Guida in eccesso e strumentazioni taroccate: maxi multa immediata per un camionista a Gambettola

Da qualche mese la Polizia Locale di Gambettola è dotata di strumentazione tecnologica per il controllo delle attività di guida e di riposo nel trasporto pesante.

E così, in occasione di un controllo nel primo pomeriggio di oggi, la pattuglia gambettolese si è imbattuta in un trasportatore con diverse e gravi violazioni: in genere per il mancato riposo oppure per aver guidato troppo.

Terminate le verbalizzazioni il conducente, in base all’art. 174 del codice della strada, è stato costretto, pena sequestro del mezzo pesante, a pagare subito una parte dei verbali, per circa millesettecento euro.

Per gli altri di circa 1.400 euro a carico della ditta, da notificare via PEC, il pagamento potrà essere effettuato come i “normali” verbali del codice della strada.

Un’attività importante e delicata, afferma il Comandante della Polizia Locale; se è vero che i trasportatori guidano in genere meglio degli automobilisti, è altrettanto vero che andare avanti decine di ore senza le giuste interruzioni e riposi, costituisce un serio pericolo per tutti sulla strada