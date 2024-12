Giocata fortunata a Gambettola: con un euro ne vince quasi 32mila

Tabaccheria baciata dalla fortuna. Venerdì scorso, presso la tabaccheria-ricevitoria “Bosco Verde” di piazza Aldo Moro numero 2 a Gambettola, una giocata al “Win for Life classico” ha fatto vincere a un fortunato la bella somma di 31.908,70 euro. La vincita è stata ottenuta spendendo un euro e indovinando tutti i dieci numeri della combinazione estratta ma non il Numerone. Bocche cucite su chi possa essere il fortunato vincitore, anche se in città si dice che sia comunque un residente della zona. Sempre presso la tabaccheria-ricevitoria, oggi pomeriggio, un cliente è entrato, ha preso un semplice “Gratta e vinci” e dopo la “grattata” ha visto di aver vinto mille euro.

Certamente il vincitore del venerdì dopo Natale, invece, con la bella somma di quasi 32mila euro ora potrà passare un felice Capodanno, magari a progettare come spendere al meglio la vincita inaspettata. Nel corso degli ultimi anni al “Bosco Verde” è cresciuto il numero dei clienti della tabaccheria-ricevitoria che è anche un punto recapito pacchi postali.

«È sempre una soddisfazione sapere di aver portato fortuna a delle persone – afferma il titolare dell’esercizio, Nunzio Rapolla che dieci anni fa, dopo aver gestito alcuni bar di Gambettola, ha creato ex novo la tabaccheria-ricevitoria di via Aldo Moro che, ora, gestisce direttamente con l’aiuto della sorella Maddalena – in questi anni sono state varie le vincite che abbiamo registrato e questo è motivo d’orgoglio».