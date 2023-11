Gestì lo storico bar tabaccheria: trovato morto nella sua casa di Gambettola

È morto Sergio Busni soprannominato da tutti “Guardaincielo”.

Aveva 81, viveva da solo ed era ancora molto attivo. Lo si era visto in giro per Gambettola anche nei giorni scorsi ed in apparenza stava più che bene. Invece due sere fa c’è stata la scoperta del suo corpo ormai senza vita. Un malore lo ha stroncato nell’appartamento di via Pascucci, situato al primo piano dove un tempo c’era lo storico bar-tabaccheria Busni. Dopo la seconda guerra mondiale la licenza di sali e tabacchi era addirittura la numero uno di Gambettola ed era uno storico bazar che aveva un poco di tutto assieme al servizio bar. In seguito venne diviso in due: Sergio prese il bar e la tabaccheria passò in capo al fratello Diego. Anche oggi al pian terreno c’è un’avviata ricevitoria-tabaccheria e bibite con altro titolare. La notizia della morte ieri ha fatto il giro della città con grande cordoglio. Lascia il fratello Diego, la cognata Maria, i nipoti e altri parenti. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Gambettola, lunedì prossimo, alle 14:30. Poi la salma proseguirà per il cimitero locale. Le offerte saranno devolute per opere parrocchiali.