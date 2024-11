Gambettola, via ai lavori al nido comunale e ad alcuni plessi scolastici

Dopo i sopralluoghi effettuati nello scorso mese di luglio per valutare lo stato degli edifici e strutture scolastiche, sono partiti i primi lavori urgenti di manutenzione per far fronte alle criticità riscontrate. “In accordo con la dirigente scolastica Massaro – comunicano il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Pavolucci – abbiamo preso in carico tutte le criticità segnalate dal corpo docente e abbiamo messo a punto un’agenda di interventi, definendo le priorità che sono già oggetto di inizio lavori, per cercare di essere il più rapidi possibili su alcuni fronti.

A breve partirà il rifacimento e messa a norma della centrale termica nel locale mensa e preparazione pasti della scuola primaria Pascoli – dichiarano sindaco e assessore – l’intervento prevede e impegna già risorse per un costo complessivo di circa 30mila euro. Alla primaria Pascoli sistemeremo porte e infissi e installeremo tende per un costo complessivo di 15mila euro. Sul fronte Nido comunale abbiamo già incaricato un ufficio tecnico per lo studio di efficientemente climatico della struttura e contiamo di appaltare i lavori entro l’anno per una spesa complessiva di circa 90mila euro, in modo da poter consegnare la struttura pronta per il periodo estivo e poter così far fronte all’aumento delle temperature per mitigare così gli ambienti e consegnare aule accoglienti ai più piccoli. Sempre al Nido inoltre interverremo per la sistemazione del tetto, per un costo di 10mila euro. Rifaremo inoltre anche il tetto della palestra della scuola media per rispondere in maniera definitiva ai problemi riscontrati nel corso degli anni, per un totale di 140mila euro. Interverremo anche nelle scuole dell’infanzia, in particolare al plesso Amati e al plesso Rodari in cui saranno realizzati nuovi giochi per 22mila euro. Infine altri 20mila euro saranno destinati agli arredi dei plessi scolastici che andranno a coprire l’esigenza di tutti i plessi”.

“I lavori – concludono Battistini e Pavolucci - si completeranno entro il mese di marzo. Questa prima fase di interventi vedrà un impegno di risorse complessivo pari a 327.000 euro”.