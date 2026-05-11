Gambettola, Vanna continua a vivere insieme alle amiche alla Mostrascambio

Tra le vie di Gambettola, che durante la celebre Mostrascambio si animano di oggetti e storie, esiste un angolo più intimo, fatto di ricordi e affetto. È il Vanna Vintage Garden, un salottino allestito in un giardino privato, dove il tempo sembra rallentare e lasciare spazio alla memoria.

Tutto nasce da un’assenza. Per anni, la Mostrascambio, giunta quest’anno alla 74ª edizione, è stata anche il luogo di condivisione e amicizia di Giovanna Ventrucci, per tutti semplicemente Vanna. Una presenza solare, venuta a mancare nel settembre 2021. A portare avanti lo spirito di quel ritrovo restano oggi le amiche di sempre: Barbara e Simona.

Scomparsa Vanna, è nato il desiderio di non lasciare che il suo ricordo svanisse. È stato il marito, Gabriele Lombardi, insieme alla sorella di Vanna, Franca Ventrucci, a proporre a Barbara e Simona di continuare quell’esperienza in sua memoria. «Ci siamo sentite onorate di questa richiesta», racconta Barbara.

Da quell’onore è nato un appuntamento che si rinnova di anno in anno: il Vanna Vintage Garden. Non solo uno spazio dove acquistare capi e oggetti, ma prima di tutto, un luogo di incontro, dove fermarsi per bere un caffè, fare due chiacchiere, condividere un ricordo, e soprattutto, per parlare di Vanna.

«Lo facciamo per mantenere viva la sua memoria», spiegano Barbara e Simona. Per l’edizione che si è tenuta in questo fine settimana, insieme a loro, in via Don Minzoni, 11, erano presenti anche Mirna, Ludovica e Francesca.

Ed è forse proprio qui il valore più grande di quella presenza: ricordare che alcune persone non se ne vanno davvero, ma cambiano forma. Restano nei gesti, nei sorrisi, nelle chiacchiere tra amiche. In un giardino che, anno dopo anno, continua ad attirare tante persone nel nome di Vanna.