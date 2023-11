Gambettola, “una notte in biblioteca”: sabato 2 dicembre iniziativa gratis per i bambini

Pronti a passare con noi una notte speciale in biblioteca?” Questo è l’invito che la Biblioteca Comunale di Gambettola rivolge a bambine e bambini nella fascia d’età dalla seconda alla quinta elementare. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, sabato 2 dicembre si terrà infatti l’appuntamento con “Una notte in biblioteca” l’evento che a partire dalle ore 20.00 nei locali posti al primo piano del Centro Culturale “F. Fellini” in Corso Mazzini, 73, ospiterà i piccoli partecipanti, accolti dai bibliotecari e dagli operatori per trascorrere una notte tra libri, laboratori e cinepopcorn.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con “Koiné Soc. Coop. Onlus” e con i Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e Roncofreddo, ove si svolgono iniziative analoghe. “La Biblioteca comunale continua a promuovere attività e servizi per tutte le fasce di età dei nostri utenti - spiega l’assessora alla cultura Serena Zavalloni - Questa iniziativa, che hanno scorso ha riscontrato gradimento da parte delle famiglie, serve a far conoscere la Biblioteca soprattutto alle e agli utenti più piccole/i e a viverla in maniera originale e accogliente. Intanto stiamo proseguendo anche con le attività pensate per le lettrici e i lettori più grandi, come il Gruppo di Lettura, che festeggia il traguardo di un anno, e i prossimi incontri con gli autori che si terranno a partire dal mese di gennaio. Sono tutte iniziative fondamentali per avvicinare al libro e alla lettura e in particolare alla Biblioteca comunale, intesa come spazio di conoscenza e di socialità, luogo a disposizione della cittadinanza”.

Il programma

Questo il programma di “Una notte in biblioteca”: alle 20.30 le letture animate con il libraio Gianni Potter, alle 22.00 il “cinepopocorn” e alle 23.30.... tutti a nanna! Al risveglio, la domenica mattina alle 7,30: “io ho sognato che...” e alle 8.00 la colazione per tutti..

E’ necessario portare: sacco a pelo, cuscino, spazzolino e dentifricio, asciugamano, pigiama e torcia elettrica.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione al n. 333 323 8121.