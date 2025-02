Gambettola, “Un sasso per un sorriso”: i laboratori per preparare la grande caccia al tesoro

Oltre 200 sassi dipinti per una speciale caccia al tesoro che ha coinvolto gruppi di tre Comuni. Varie associazioni si sono mobilitate per l’iniziativa “Un sasso per un sorriso”, con laboratori tra Gambettola e Longiano, ma anche l’aiuto da Cesena, per colorare con pennarelli acrilici in modo che il “dipinto” rimanga nel tempo. Ieri mattina attuato il laboratorio con una ventina di nonni ospiti della Rsa “Il Castello” che con l’entusiasmo di una scolaresca di bambini, hanno impugnato colori e pennelli per dar estro alla loro fantasia. Il 15 marzo poi a Gambettola arriverà l’associazione Genitori ragazzi down di Cesena per colorare altri sassi.

Fino ad oggi ha coinvolto oltre 250mila persone in Italia ed è iniziata nel 2019 da Heidi Aelling. Consiste del trasformare semplici sassi in messaggeri di felicità. I sassi decorati si lasciano gratis, in modo anonimo, nei luoghi più disparati. Chi li trova vive emozioni speciali. Ha solo l’obbligo morale di postare il ritrovamento sui social per moltiplicare l’emozione verso l’autore dell’opera e di chi legge il post. Nell’area Rubicone negli anni scorsi San Mauro Mare è stata apripista, seguita da piccole iniziative in altri Comuni. Ma a Gambettola le cose si fanno in grande. L’iniziativa è stata promossa da Coop Idea, con il patrocinio del Comune di Gambettola, condivisa subito dal centro sociale “Antonio Ravaldini”, dalla scuola dell’infanzia “Rodari”, al gruppo famiglie della parrocchia di Gambettola. Ma anche dalla Rsa “Il Castello” di Longiano, dall’associazione Grd di Cesena e da altri privati. I laboratori aperti a tutti per colorare i sassi si sono in parte già svolti sia negli spazi di Idea Cooperativa in via don Minzoni 1, sia in altri luoghi. Ieri il debutto a Longiano che poi farà un altro laboratorio e nei sassi scriverà “I nonni del Castello”.

Nella notte del 21 marzo i numerosi sassi verranno “abbandonati” in punti più o meno nascosti della città. Così all’alba del 22 marzo prossimo a Gambettola si potrà scatenare una maxi caccia al tesoro. «Ad oggi sono oltre 200 i sassi già realizzati e quindi puntiamo ora a raggiungere quota 300 - rivela con un sorriso la coordinatrice Barbara Salotti - Oltre al valore del gesto gratuito, il bello è stato di aver coinvolto più generazioni, con alcuni laboratori dove nonni e bambini hanno colorato i sassi assieme. Tutto per fare qualcosa di bello per gli altri, anche verso degli sconosciuti, che trovando il sasso potranno sorridere come hanno sorriso loro nel dipingerli».