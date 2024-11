Gambettola, “Un Bosco in Comune”: sabato e domenica due iniziative aperte al pubblico

Il progetto “Un Bosco in Comune”, iniziativa partecipativa promossa dal Comune di Gambettola per attivare e valorizzare il Bosco Urbano della città attraverso la sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza dell’ecologia civica, entra nella sua fase finale. Sabato 23 e domenica 24 novembre si terranno due eventi aperti al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e raccogliere idee per il futuro del bosco urbano. Le iniziative comprendono attività sportive, laboratori creativi e momenti di dialogo: “BoscoRun!” di sabato sarà dedicato all’attività fisica e all’arte con una staffetta sportiva promossa da Atletica Endas Cesena, e un laboratorio creativo per tutte le età, seguiti da premi offerti da artisti locali per i vincitori della staffetta e una merenda conviviale per tutti; domenica è invece in programma “Bosco che cammina”, una passeggiata esplorativa accompagnati dai giovani del Team e dallo storyteller romagnolo Daniel @DDeffe. Seguirà poi un workshop di ascolto per raccogliere le idee dei partecipanti sul futuro del bosco. In conclusione una ricca merenda al Bar Giambellino. La partecipazione alle attività è libera e gratuita, ma su prenotazione al link https://bit.ly/bosco-gambettola-prenotazioni.