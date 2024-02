Parte il progetto “Percor.S.I” (Percorsi e Sistemi Inclusivi), che offre opportunità di crescita, di auto-determinazione e di sviluppo sociale a persone con disabilità (adolescenti e adulti) che non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di supporto per lo sviluppo di consapevolezza, autostima e maggiori autonomie per il proprio futuro, all’interno della famiglia, della scuola, del lavoro e della vita sociale.

Il progetto ha mosso i primi passi nel settembre 2022, grazie alla collaborazione fra l’Ausl Romagna, i servizi sociali dell’Unione Rubicone e Mare, Settore socio-assistenziale ed educativo per l’infanzia, il Comune di Gambettola, Cad, Società cooperativa sociale Onlus, con il contributo delle associazioni di genitori Voce all’autismo e Anffas Cesena.

Dopo una prima fase sperimentale, gli operatori della Neuropsichiatria Infantile dell’Ausl della Romagna e dei Servizi sociali Unione Rubicone Mare hanno formato gruppi omogenei per competenze, abilità e bisogni, utili a raggiungere gli obiettivi generali del neonato servizio ma anche al buon esito di ogni singolo percorso.

Le attività, iniziate negli spazi dedicati della struttura, sono gradualmente evolute verso l’esterno, promuovendo la socializzazione e l’integrazione nella comunità. “Riteniamo essenziale - afferma Letizia Bisacchi, sindaca di Gambettola e assessora ai Servizi sociali dell’Unione Rubicone e Mare - che il territorio accolga questa realtà e diventi un’opportunità di crescita per i ragazzi che usufruiscono del servizio. Per questo, abbiamo coinvolto diverse associazioni che operano nel Comune per creare una rete di supporto con attività che spaziano dallo sport al teatro, dagli orti comunali al cinema. Gambettola è una comunità accogliente, ed è orgogliosa di ospitare questo progetto innovativo”.

Le attività sono iniziate nel mese di gennaio 2024 e i gruppi, arricchiti dall’esperienza e dal successo ottenuto nella fase sperimentale, coinvolgono attualmente preadolescenti e adolescenti di età compresa fra i 7 e i 17 anni, e svolgeranno attività di potenziamento delle competenze individuali.

“Il Progetto Percorsi è un esempio di eccellenza nel panorama dei servizi socio-educativi – afferma il Presidente dell’Unione Rubicone e Mare Filippo Giovannini -. È la prova di come la collaborazione tra servizi sociali, istituzioni e territorio possano generare percorsi all’avanguardia, capaci di offrire un supporto concreto ai giovani e alle loro famiglie”.