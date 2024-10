Gambettola, ubriaco e con arnesi da scasso in un’area commerciale: denunciato dai Carabinieri

Continuano i controlli sulle principali arterie stradali e nelle località di ritrovo giovanile da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Quattro automobilisti sono stati denunciati per “guida in stato di ebbrezza” e a tutti è stata inoltre ritirata la patente di guida.

Un 51enne straniero è stato denunciato per “porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e possesso di strumenti atti allo scasso”, l’uomo, che si trovava in un’area commerciale del comune di Gambettola, visto anche il suo evidente stato di alterazione da abuso di alcolici, è stato inoltre sanzionato per ubriachezza. Infine non sono mancati i controlli in materia di stupefacenti, con due giovani segnalati alla Prefettura in quanto trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marijuana, sottoposti a sequestro. Nel corso del servizio sono state complessivamente identificate circa 300 persone e controllati 195 veicoli e 11 esercizi commerciali.