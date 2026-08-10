Gambettola, tradito dall’odore dell’hashish nel portafoglio: arrestato un sedicenne

Un sedicenne è stato arrestato nei giorni scorsi a Gambettola dai carabinieri della locale Stazione con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è finito nei guai durante un normale servizio di pattugliamento del territorio, dopo aver attirato l’attenzione dei militari tentando di allontanarsi in fretta alla loro vista per evitare il controllo. Una volta fermato per l’identificazione, i carabinieri hanno avvertito un forte e inconfondibile odore di hashish provenire dal suo portafoglio, decidendo così di perquisirlo. addosso gli hanno trovato diverse dosi di droga, denaro contante e un bilancino di precisione. La successiva perquisizione scattata nell’abitazione del ragazzo ha permesso di recuperare altri panetti della stessa sostanza, poi sottoposti a sequestro insieme ai soldi e alla strumentazione per il confezionamento. Alla luce di quanto emerso, la Procura per i Minorenni di Bologna ha disposto per il sedicenne la misura cautelare degli arresti domiciliari.