Gambettola, torna la Mostrascambio: sabato e domenica dall’alba a sera

Arriva l’attesa 73ma Mostrascambio. Sabato e domenica riecco la due giorni che richiama migliaia di visitatori ad ogni edizione, tutti alla ricerca negli 800 box espositivi di oggetti “preziosi” dal passato.

L’inaugurazione ufficiale della kermesse che inizia all’alba e va avanti fino a sera, ci sarà sabato alle 10 davanti al monumento dello Straccivendolo alla presenza del sindaco Eugenio Battistini e del Comitato Mostrascambio presieduto da Claudio Canducci. Lungo le vie e piazze del centro ci sarà un’ampia esposizione di ricambi, accessori ed oggetti di ogni genere, con il ritorno sui banchi delle belle cose del passato. In piazza Foro Boario invece ci sono le mostre statiche, tra cui un’esposizione di moto d’epoca. Lo spettacolo proseguirà anche domenica, con anche il “Zir de Bosch” e 50 auto d’epoca che partiranno da Gambettola per un fare un lungo tour con arrivo a Gabicce e ritorno. «I banchi espositivi sono andati esauriti già da tempo – riferiscono dal Comitato - e avremo espositori da tutt’Italia e anche dall’estero. Al Zir de Bosch avremo anche un’Alfa Romeo anni ‘70, la cosiddetta “pantera” che arriva da Firenze e sarà guidata da un equipaggio della Polizia di Stato».