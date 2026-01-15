Gambettola, “signora, le è caduta una moneta”, poi le rubano la borsa: scoperti e arrestati dai Carabinieri

Martedì 13 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato una 33enne e un 28enne entrambi peruviani e residenti in provincia di Milano, presunti responsabili di concorso in “furto aggravato”.

Nel primo pomeriggio, i militari del Nucleo Radiomobile coadiuvati dai colleghi della Stazione di Gambettola, sono intervenuti nei pressi del parcheggio di un supermercato del luogo, per un furto in danno di un’anziana signora, commesso con la tecnica della monetina: uno dei due complici distrae la vittima facendole credere di aver perso delle monete appositamente fatte cadere in terra, quando la vittima si china per raccoglierle, il secondo ne approfitta per sottrarre effetti personali lasciati incustoditi, come borse od oggetti di valore all’interno dell’auto. Per loro sfortuna le pattuglie dei Carabinieri, già in zona per una segnalazione di un’auto sospetta, hanno subito rintracciato e bloccato il veicolo da loro utilizzato per allontanarsi, all’interno del quale è stata rinvenuta la borsa sottratta pochi minuti prima all’anziana, con all’interno il suo cellulare, le carte di credito i documenti e circa 600 euro in contanti. La refurtiva, interamente recuperata, è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, felicissima di poter riavere i suoi effetti personali.

Accompagnati presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, al termine delle formalità di rito sono stati entrambi arrestati e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura di Forlì, trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima. Nella giornata successiva il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei loro confronti, il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.