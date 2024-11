Gambettola si tuffa nel Natale con un ricco calendatio

GAMBETTOLA. Si comincia a respirare l’atmosfera del Natale in città e mancano pochissimi giorni all’accensione delle luminarie nelle vie e nelle piazze del centro, che accompagneranno e allieteranno tutti gli appuntamenti della rassegna “Natale nel Bosco 2024” che si svolgerà a Gambettola dal 1° dicembre prossimo fino al compleanno felliniano del 20 gennaio 2025. «Anche quest’anno il Natale a Gambettola sarà caratterizzato da un ricco programma di eventi, incontri, spettacoli, musica dal vivo, incontri culturali, tombole, mostre, presepi e allestimenti artistici, giochi ed eventi per bambini e famiglie - dichiarano il Sindaco Eugenio Battistini e la Vicesindaca con delega alla cultura Serena Zavalloni — Un lavoro collettivo, frutto della collaborazione tra Assessorato alla Cultura e associazioni culturali, per il quale vogliamo ringraziare il mondo associativo gambettolese, che ha permesso di mettere a punto un programma che arricchirà le giornate e le serate di chiunque deciderà di vivere le festività natalizie e di fine e inizio anno a Gambettola, nelle piazze e nei luoghi della cultura del paese».

Il programma

Concerti, spettacoli e intrattenimenti. Il programma prevede anzitutto l’accensione, a partire da domenica 1 dicembre, delle luminarie Bosco d’Incanto, accompagnate da musiche e arie natalizie in filodiffusione, curate dall’Associazione “Nonsoloruggine”, che riunisce i commercianti gambettolesi, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. A completamento della stessa giornata, sempre a cura di “Nonsoloruggine”, si svolgeranno Il Magico Natale con Bimbobell; “Giocherellando”: giochi giganti in legno e mostra sul Natale; trucchi a tema natalizio con Arianna Berlini; canti, trampoli acrobatici, giocolerie ed altro con “Il Paggio dei Clerici Vagantes”; “Jolie & Co.” in concerto; fire performance e teatro di strada con “Focolaie”. Nella mattinata di domenica 8 dicembre 2024, nei consueti spazi tra Viale Carducci e Piazza Foro Boario, si terrà una sessione straordinaria del Mercato ambulante. Sempre l’8 dicembre, in questo caso a cominciare dalle 15:30, in Piazza Pertini, “Albero gentile di Onnon”: un pomeriggio di festa per piccoli e grandi che vorranno allestire l’Albero a cura di APS La Scacchiera di Onnon in collaborazione con Idea Coop, Gambettola Eventi, Consorzio Revisioni Cesenate e Citrus L’orto italiano che inaugureranno l’Albero di Natale di Piazza Pertini a seguire alle ore 17,00 con animazione e buffet per tutti. Domenica 15 dicembre a partire dalle ore 15:00, nelle vie e piazze del centro torna IL BOSCO D’INCANTO. Con ombola dei piccoli e Tombola in piazza; Nanetti Furbetti; Bianche presenze; Il sognatore e la nevicata di bolle a cura dell’Associazione “Nonsoloruggine”. Giovedì 19 dicembre alle ore 20:30, Centro Sociale “A. Ravaldini”: CONCERTO DI NATALE della Corale delle Voci Bianche diretta dal Maestro Mauro Cacchi, a cura dell’Associazione “A. Ravaldini”. Venerdì 20 dicembre alle ore 20:30, P.A.C. Polo Artistico CreAttivo – Ex Macello Via Roma, 62/64: SPETTACOLO DI NATALE AL P.A.C., a cura dell’Associazione “Quattro Quarti” e di BIM Music Academy.

Sabato 21 dicembre alle ore 18:00, presso Bar Bodeguita: NATALE CON I CARRISTI, una serata di musica, dolci e spensieratezza, a cura del Gruppo Carristi Giovani Tonici e di Gambettola Eventi. Domenica 22 dicembre dalle 15:00 alle 17:00, nelle vie e piazze del centro: SFILATA NATALIZIA IN MUSICA del Corpo Bandistico “Città di Gambettola. Giovedì 26 dicembre alle ore 18:00, Chiesa Parrocchiale di S. Egidio Abate: CONCERTO DI NATALE del Coro “A. Vivaldi” di Gambettola, diretto da Rosita Pavolucci – al pianoforte: Monique Morgatico. Venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2025 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 circa, presso l’Ex Macello appuntamento con CHRISTMAS MUSICAL CAMP, due giorni di divertimento a suon di “musical” per tutti i bambini e bambine e i ragazzi e ragazze da 6 a 14 anni, a cura dell’Associazione “Quattro Quarti”. Lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15:00 al Centro Parrocchiale Fulgor appuntamento con la FESTA DEI DONI per tutti i bambini, a cura della Parrocchia di S. Egidio Abate. Lunedì 6 gennaio e Domenica 12 gennaio alle ore 15:30, in Piazza Foro Boario l’Associazione Folclore Gambettolese presenta la RASSEGNA DEI PASQUAROLI mentre domenica 12 gennaio a seguire dalle ore 16:00 al Centro Sociale Ravaldini, l’Associazione Ravaldini presenta la FESTA DELLA PASQUELLA. esibizione di gruppi di Pasquaroli. Tombole. Il Centro Culturale “F. Fellini” ospiterà, da venerdì 6 dicembre fino a lunedì 6 gennaio le “Tombole del Sorriso”, oltre alle “Super Tombole dei Bambini”, organizzate dall’Associazione “Gambettola Eventi”, con ricchi premi ed attrazioni e la partecipazione straordinaria dell’Associazione Genitori Ragazzi Down Cesena. Teatro Comunale, tutti gli appuntamenti. Giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Comunale, la compagnia “Teatro del Drago” propone lo spettacolo di stand-up comedy DRAMA QUEEN; Sabato 7 dicembre alle ore 21:00, ancora in Teatro Comunale si potrà assistere al CONCERTO DI SANTA CECILIA eseguito dal Corpo Bandistico “Città di Gambettola”. Lunedì 9 dicembre rassegna “Il mondo tra le righe” presentazione del libro: LA LUCE DI SINGAL di Sara Lucaroni (ingresso gratuito), in collaborazione con “A.N.P.I. Rubicone”. Venerdì 13 dicembre alle ore 21:00 MANGIO TUTTO! Spettacolo teatrale con Niccolò Califano – finalista di Masterchef 2024, a cura di “Teatro del Drago”. Mercoledì 18 dicembre alle ore 20:45 presentazione del libro: DA BOSCO A CITTÀ MODERNA di Giorgio Magnani, Manlio Campana e Rino Pazzaglia, saranno presenti gli autori Giorgio Magnani e Manlio Campana. Mercoledì 1º gennaio alle ore 18:00, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il “Teatro del Drago” presenta SE IO FOSSI GABER – CONCERTO DI CAPODANNO con Serena Bandoli e Fabrizio Tarroni. Venerdì 17 gennaio alle ore 21:00 per la rassegna “Il Bosco tra le righe”, PAOLO NORI presenta il libro Chiudo la porta e urlo – Omaggio a Raffaello Baldinia.

Presepi e mostre

Presepi, allestimenti e mostre. A partire dall’8 dicembre e fino al termine delle festività, verranno inaugurati i sei presepi artistici che caratterizzeranno varie aree e piazze cittadine. Tra questi il “Grande Presepe Animato Meccanico” in Piazza Foro Boario (dal 14 dicembre), realizzato dall’Associazione Folclore Gambettolese avvalendosi delle qualità creative ed artistiche dei maestri presepisti Luciano e Marco Fantini, quest’anno dedicato al borgo di Sogliano.