Gambettola, “sento dei lamenti”: la vicina allerta i Carabinieri che soccorrono un’anziana

Si sono vissuti momenti di preoccupazione la scorsa notte a Gambettola quando, intorno alle 2 l’operatore del 112 della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, ha ricevuto la telefonata di una cittadina, residente a Gambettola, che udiva dei lamenti e delle richieste di aiuto, provenire dall’appartamento dell’anziana vicina, che sapeva abitare da sola. Immediatamente l’operatore del 112 ha inviato presso l’abitazione la pattuglia della Stazione di Longiano - in quel momento presente in circuito e vicina all’obiettivo – allertando i sanitari del 118 ed effettuando ricerche che gli consentivano di individuare la figlia della donna in difficoltà.

I Carabinieri, per primi giunti sul posto e poi raggiunti dalla figlia, sono riusciti ad entrare nell’abitazione dove hanno trovato l’anziana donna a terra dopo una caduta, con una vistosa ferita alla testa. Le ferite sono state poi medicate dal personale sanitario del 118, prontamente sopraggiunto.

La provvidenziale chiamata al 112 della vicina ed il dinamismo dimostrato dall’operatore del 112 hanno consentito alla pattuglia, ai familiari ed ai sanitari di prestare rapidi soccorsi all’anziana che, si spera, possa riprendersi al più presto da questo brutto episodio.